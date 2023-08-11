Rivian добавила новые функции в автомобиль R1

Автомобильная компания Rivian начала тестировать обновления 2023.30.00 своего программного обеспечения. Как сообщает издание SPEEDME.RU, предполагается, что оно должно делать взаимодействие с автомобилем R1 еще более приятным.

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Одной из наиболее важных нововведений является команда для пульта дистанционного управления гаражными воротами. Помимо этого, команда разработчиков из Rivian поработала над совершенствованием навигационной системы.