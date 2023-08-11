Rivian добавила новые функции в автомобиль R1
Автомобильная компания Rivian начала тестировать обновления 2023.30.00 своего программного обеспечения. Как сообщает издание SPEEDME.RU, предполагается, что оно должно делать взаимодействие с автомобилем R1 еще более приятным.
Одной из наиболее важных нововведений является команда для пульта дистанционного управления гаражными воротами. Помимо этого, команда разработчиков из Rivian поработала над совершенствованием навигационной системы.
Следует отметить, что стартап Rivian является одним из самых успешных, наряду с Tesla, работающих на североамериканском рынке.