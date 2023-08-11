Часть активов канадской Magna в РФ досталась фирме "Е-мобиль"

Крупный канадский производитель автокомпонентов Magna International продал свои активы в России за $15 млн, пишет «Коммерсантъ».

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Как минимум часть активов Magna в России приобрела неизвестная на рынке компания «Е-мобиль». В частности, ей перешли четыре дочерние компании канадского производителя — «Магна Ситинг Рус», «Питерформ», «Магна Санкт-Петербург» и «Магна Ситинг Нижний Новгород».

Около 88% своей выручки «Питерформ» получал от сотрудничества с заводом корейской Hyundai, расположенным в Санкт-Петербурге. Еще одна «дочка» канадской компании, «Магна Аутомотив Рус», которая производила детали из пластика, пока остается под контролем Magna.