Запуск электрической версии Ford Explorer отложен на полгода

Издание SPEEDME.RU сообщает о том, что американский автопроизводитель Ford решил перенести выход на рынок своего полностью электрического внедорожника Explorer в Европе. Срок задержки составит примерно шесть месяцев.

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В соответствии с первоначальными планами, двухрядный компактный внедорожник должны были презентовать в начале 2024-го года. Выпускать Ford Explorer EV, который основан на платформе MEB Volkswagen, должны были начать уже в августе 2023-го.