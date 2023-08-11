Запуск электрической версии Ford Explorer отложен на полгода

Ford задерживает поставки электрической версии Explorer на 6 месяцев
Издание SPEEDME.RU сообщает о том, что американский автопроизводитель Ford решил перенести выход на рынок своего полностью электрического внедорожника Explorer в Европе. Срок задержки составит примерно шесть месяцев.
В соответствии с первоначальными планами, двухрядный компактный внедорожник должны были презентовать в начале 2024-го года. Выпускать Ford Explorer EV, который основан на платформе MEB Volkswagen, должны были начать уже в августе 2023-го.
После этого, продажи планировалось запустить в начале 2024-го года. Однако теперь все эти сроки сдвигаются. Такое решение было принято из-за новых глобальных правил безопасности для силовых установок.