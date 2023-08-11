У внедорожника Beijing BJ40 появилась хардкорная версия

В Китая стартовали продажи новой версии BJ40 Rainforest Crossing Edition. Внедорожник с начала августа производится в России.

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Новинка отличается от стандартного BJ40 мощным передним бампером, воздухозаборником на капоте, расширителями колёсных арок, увеличенной подножкой, усиленным кронштейном запаски на пятой двери, колёсами с "грязевым" протектором. Также внедорожник получил регулируемые амортизаторы, благодаря чему клиренс автомобиля можно увеличить до 254 мм. Углы въезда и съезда составляют 42 и 37 градусов, глубина преодолеваемого брода - 825 мм. Китайские СМИ пишут, что BJ40 обзавёлся облегчённой передней осью из алюминиевого сплава. Причина такой модернизации не объясняется.

BJ40 Rainforest Crossing Edition оснащён 256-цветной окружающей подсветкой, системой фильтрации воздуха, аудиосистемой объёмного звучания, розеткой на 220 В в багажнике.

www.autohome.com.cn

www.autohome.com.cn

Силовой агрегат остался стандартным: 231-сильная бензиновая турбочетвёрка объёмом 2,3 литра и 6-диапазонный "автомат". Привод - подключаемый полный, с электронноуправляемыми блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Цена на BJ40 Rainforest Crossing Edition составляет 269 900 юаней (3,63 млн рублей).