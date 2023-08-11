Chery может привезти в Россию новый Tiggo 4 Pro

Компания Chery рассматривает возможность начала поставок в Россию нового Tiggo 4 Pro, пишет портал "Китайские автомобили", ссылаясь на пост бренда в соцсетях марки.

© Пресс-служба Chery

В своём сообщении Chery опубликовала фото интерьера кроссовера китайского Tiggo 5x Plus и спросила пользователей о том, что они думают о таком варианте салона для Тигго 4 Pro.

В отличие от нынешней версии у новинки - единая панель бескозырной приборки и мультимедиа, руль со скошенной нижней частью, переоформленная средняя часть торпедо, а также другая сенсорная панель управления климатом, расположенная между тоннелем и центральной консолью.

Внешне Tiggo 5x Plus отличается от Tiggo 5x отличается решёткой радиатора и дизайном бампера с противотуманными фарами.

Пресс-служба Chery

Кроссовер комплектуется 116-сильным атмосферником и 156-сильным турбомотором, объём обоих - 1,5 литра. Первому положены механическая коробка передач и вариатор, второму - только CVT. В России мощность слегка скорректирована - 113 и 147 л.с.

В настоящее время Tiggo 4 Pro стоит от 2 160 000 рублей.