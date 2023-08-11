Toyota выпустит электрифицированную версию популярного пикапа
Toyota готовится к выпуску электрифицированной версии популярного пикапа Toyota Hilux Revo BEV Concept. Однако машина не будет предназначена для продаж, сообщает Speedme.ru.
Модель была представлена в конце прошлого года в честь 60-летия коммерческого присутствия компании в Таиланде.
«Toyota Hilux Revo BEV Concept начал появляться в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Доказательством этого является недавно замеченный прототип в Австралии», - говорится в публикации.
На обнародованных снимках представлен автомобиль без какого-либо камуфляжа. Он выглядит точно так же, как прототип, который был показан годом ранее.
Существует вероятность, что Toyota представит его горнодобывающим компаниям региона, проявившим интерес к электромобилям для использования в шахтах.
Внешне прототип сход с концептом, представленным в Таиланде. Он окрашен в белый цвет и получил эксклюзивную решетку радиатора.
При этом пока подробностей о запасе хода и возможностях пикапа нет. Также неизвестно, будет ли автопроизводитель выпускать модель серийно.
Однако уже сейчас есть уверенность в том, что бренд готовит Hilux к электрификации, пишет портал.
Ранее Speedme.ru сообщил, что в топ-20 популярных подержанных автомобилей не осталось ни одной машины, которая бы не подорожала.