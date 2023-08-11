Toyota выпустит электрифицированную версию популярного пикапа

Toyota готовится к выпуску электрифицированной версии популярного пикапа Toyota Hilux Revo BEV Concept. Однако машина не будет предназначена для продаж, сообщает Speedme.ru.

© Toyota.ru

Модель была представлена в конце прошлого года в честь 60-летия коммерческого присутствия компании в Таиланде.

«Toyota Hilux Revo BEV Concept начал появляться в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Доказательством этого является недавно замеченный прототип в Австралии», - говорится в публикации.

На обнародованных снимках представлен автомобиль без какого-либо камуфляжа. Он выглядит точно так же, как прототип, который был показан годом ранее.

Speedme.ru

Существует вероятность, что Toyota представит его горнодобывающим компаниям региона, проявившим интерес к электромобилям для использования в шахтах.

Внешне прототип сход с концептом, представленным в Таиланде. Он окрашен в белый цвет и получил эксклюзивную решетку радиатора.

При этом пока подробностей о запасе хода и возможностях пикапа нет. Также неизвестно, будет ли автопроизводитель выпускать модель серийно.

Однако уже сейчас есть уверенность в том, что бренд готовит Hilux к электрификации, пишет портал.