В Audi заявили, что восстановление немецкого автопрома займет годы

Дефицит полупроводников, который стал проблемой для немецкой автомобильной промышленности, продлится еще не один год. Как сообщает газета Augsburger Allgemeine, об этом заявила глава отдела закупок компании Рената Вахенауэр. Она отметила, что восстановление автопрома Германии потребует больших вложений и времени.

Она отметила, что производители автомобилей и электроники сильно пострадали от производственных задержек, которые вызвал глобальный дефицит чипов. Сейчас власти ФРГ заманивают крупнейших в мире контрактных производителей чипов миллиардными субсидиями. Руководители компаний и политики таким образом стремятся снизить зависимость Германии от работы азиатских и американских поставщиков. Однако быстро изменить ситуацию не выйдет, уверена топ-менеджер.

«В конце концов, на это уходят годы. Речь идет о миллиардах долларов, которые инвестируются», — подчеркнула Вахенауэр.