Новая разметка в виде пилы появилась на дорогах Ленинградской области

Новая дорожная разметка в виде «пилы» появилась в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по дорожному хозяйству региона. В другой вариации разметка может быть выполнена в виде «шашечек». Структурная разметка сделана из горячего пластика со стеклошариками. При наезде на нее колесом автомобиль начинает гудеть, вынуждая водителя сконцентрироваться на дороге. Местные власти рассчитывают, что новая разметка-пила позволит уменьшить количество выездов автомобилей на встречную полосу.

© Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Экспериментальная разметка появилась на четырех наиболее загруженных участках дорог в области: во Всеволожском районе — на Выборгском шоссе у границы с Санкт-Петербургом; в Сертолово — от улицы Кожемякина до улицы Ларина, от развилки на Воейково до Всеволожска и на участке от Бугров по направлению к Корабселькам; в Гатчинском районе — на участке от Красносельского шоссе до улицы Чехова в самой Гатчине.