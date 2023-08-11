Чиновникам показали, на какую Lada их пересадят

Руководителям ключевых министерств продемонстрировали Lada Aura и Aurus Senat - это автомобили, которые в перспективе заменят в автопарке чиновников иномарки.

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"Впечатления - только позитивные. Машина нравится", - пишет о Lada Aura корпоративный канал АвтоВАЗа "На заводе".

Aurus Senat уже выпускается серийно на заводе в Республике Татарстан (ОЭЗ "Алабуга"), Lada Aura же только предстоит встать на конвейер, в производство модель планируют запустить в следующем году.

Lada Aura - седан на базе Vesta второго поколения, который имеет увеличенную на 250 мм колёсную базу, кожаную отделку салона, оснащён премиальной аудиосистемой, дополнительной шумоизоляцией. Подвеска получила новые калибровки. Силовой агрегат представлен парой 122-сильного мотора 1,8 литра и автоматической трансмиссии. Предполагается, что в качестве "автомата" выступает вариатор разработки и производства КНР.

Ориентировочная стоимость Lada Aura, по словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, - "выше 2 млн рублей".

В начале августа президент Российской Федерации заявил, что все чиновники в стране должны ездить на отечественных автомобилях.