Каждый третий автовладелец готов переделать машину в электромобиль

"По данным Группы Ренессанс страхование за первые шесть месяцев 2023 года, продажи полисов каско для электромобилей выросли почти в 3 раза (+185%) на сумму 48 млн рублей. Интересно, что в январе-июле 2022 года рост спроса равнялся 240% относительно 2021 года.Такую статистику можно объяснить не только экономией на эксплуатационных расходах и трендом на снижение негативного влияния человека на окружающую среду, но и тем, что специфические для электромобилей риски начали включать в программы каско только в начале прошлого года.Доля застрахованных электромобилей в автопарке на данный момент не такая впечатляющая, 0,77%. Но если смотреть на этот показатель в динамике, то в последние годы он рос в 2-3 раза. В следующем году доля вполне может приблизиться к 1,5-2% , а через 5-7 лет мы прогнозируем увеличение этого показателя до серьёзных 5-7%. Так как уже сейчас, по данным «Автостата», в России купили 4,4 тыс. новых электромобилей, что превысило прошлогодний показатель за первое полугодие в 3,5 раза".