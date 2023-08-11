Китайский Zeekr создаст конкурента для Tesla Model S Plaid

Китайский производитель автомобилей Zeekr анонсировал новую высокопроизводительную модель, получившую название 001 FR. Хотя о ней известно немного, утверждается, что она может стоить более чем в два раза дороже стандартной модели лифтбека 001, на которой она основана.

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Ранее на этой неделе Zeekr поделился двумя изображениями 001 FR в Twitter. Они изображают автомобиль на гоночной трассе, и мы видим, что он выигрывает от ряда переделок по сравнению с обычным 001. Например, передняя часть была обновлена с увеличенными воздушными шторками, а также немного увеличилась в размерах черная решетка радиатора. Zeekr также установил острый сплиттер и затонировал фары.

Можно увидеть, что по бокам 001 FR были внесены различные изменения. Например, есть новые юбки, которые спускаются ниже, чем на стандартной модели. Автомобиль также выглядит с набором характерных черных колес, а сзади мы видим фиксированное крыло из углеродного волокна, новый бампер и ярко выраженный диффузор.

Электрокар имеет немного увеличенную цифровую комбинацию приборов и сиденья с новой отделкой. Также сообщается, что 001 FR будет предлагаться с дополнительным лидаром на крыше.

Стандартный Zeekr 001 продается либо с аккумулятором на 86 кВтч, либо с аккумулятором на 100 кВтч, либо с массивным аккумулятором на 140 кВтч. Модель с самой высокой производительностью оснащена парой электродвигателей, которые в совокупности обеспечивают мощность 536 л.с., в то время как наиболее ориентированная на запас хода версия оснащена одним электродвигателем мощностью 268 л.с. и может проехать 1032 км на одной зарядке. Можно с уверенностью предположить, что 001 FR будет иметь мощность более 536 л.с. и может оснащаться трех- или четырехмоторной трансмиссией.