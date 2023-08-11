Lucid представит "лучший внедорожник в мире"
Автопроизводитель Lucid готовится к выпуску 10 000 машин в этом году. Уже вторая модель Lucid — Gravity — дебютирует в ноябре, сообщает Speedme.ru.
Это произойдет через год после того, как калифорнийским стартапом был представлен электрический внедорожник в цифровом виде.
Отмечается, что технические характеристики серийной модели будут оглашены через несколько месяцев. Тогда компания покажет финальный вид электрического внедорожника.
Портал пишет, что Lucid Gravity будет большим трехрядным внедорожником с гибкими конфигурациями в зависимости от комплектации.
Также отмечается, что Gravity, вероятно, будет базироваться на той же платформе, что и Air. Это же касается электродвигателей и аккумуляторной батареи.
«Хотя цены не разглашаются, ожидается, что из-за «ценовых войн» они будут весьма «скромными» для привлечения большего числа покупателей, возможно в пределах 100 000 — 120 000 долларов (9,73 млн — 11,7 млн рублей)», - говорится в публикации.
Ранее индийская компания Mahindra показала тизеры электрической копии внедорожника Jeep Wrangler, который выпустят 15 августа под названием Thar.e.