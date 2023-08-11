В Porsche извинились за удаление статуи Христа из рекламного ролика

Компания Porsche выпустила рекламный ролик, в котором исчезла статуя Иисуса Христа над Лиссабоном. Однако после того, как на ситуацию обратили внимание зрители, производителю пришлось принести извинения за такой шаг и вернуть статую в кадр, передает портал Carscoops.

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Ролик длится две с половиной минуты. Он посвящен 60-летию Porsche 911. Изначально в кадре между 44-й и 45-й секундами на заднем плане был виден высокий постамент. Однако в действительности на нем установлена статуя Иисуса Христа близ Лиссабона. Компания решила удалить ее при цифровой обработке.

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На ситуацию обратил внимание один из зрителей. Его пост набрал миллионы просмотров. После этого компания выступила с заявлением. Также позднее была опубликована новая версия рекламы, где статуя уже стоит на своем месте.