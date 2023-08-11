В Porsche извинились за удаление статуи Христа из рекламного ролика
Компания Porsche выпустила рекламный ролик, в котором исчезла статуя Иисуса Христа над Лиссабоном. Однако после того, как на ситуацию обратили внимание зрители, производителю пришлось принести извинения за такой шаг и вернуть статую в кадр, передает портал Carscoops.
Ролик длится две с половиной минуты. Он посвящен 60-летию Porsche 911. Изначально в кадре между 44-й и 45-й секундами на заднем плане был виден высокий постамент. Однако в действительности на нем установлена статуя Иисуса Христа близ Лиссабона. Компания решила удалить ее при цифровой обработке.
На ситуацию обратил внимание один из зрителей. Его пост набрал миллионы просмотров. После этого компания выступила с заявлением. Также позднее была опубликована новая версия рекламы, где статуя уже стоит на своем месте.
Ранее стало известно, что автопроизводитель Porsche открыл на территории ФРГ свою первую в мире брендированную зарядную станцию. Она позволит восполнять запас энергии плагин-гибрида или электромобиля бренда с особым комфортом. Речь идет о пилотном проекте Porsche Charging Lounge. В обозримом будущем такие же ЭЗС появятся на наиболее важных маршрутах Европы, в частности, в Австрии и Швейцарии.