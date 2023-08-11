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Эксперты предположили, как запрет на поставки авто из Японии отразится на рынке запчастей в РФ

Запрет на поставку автомобилей из Японии может привести к дефициту и подорожанию запчастей для японских машин. Как сообщает газета «Известия», эксперты отмечают, что санкции ставят удар традиционную схему поставки деталей.

Эксперты предположили, как запрет на поставки авто из Японии отразится на рынке запчастей в РФ
© Unsplash

Напомним, что 9 августа в силу вступил новый пакет санкций, который запрещает поставки в Россию японских автомобилей с двигателями более 1,9 литров, отдельных категорий легких коммерческих авто, гибридов и электромобилей. Эксперты считают, что большинство транспортных средств продолжат ввозить через другие страны и проблемы возникнут лишь с отдельными категориями. Основной удар придется на поставки запчастей.

Как рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, стандартная схема закупки запчастей предполагает приобретение побывавших в ДТП машин на аукционах в Японии. После автомобили «распиливали» прямо на корабле и в Россию уже поступали уже запасные части.

«После введения запрета на ввоз из Японии машин с объемом двигателя более 1,9 л, она работать перестанет. Как правило, в самой стране автомобили на запчасти не разбираются, — пояснил Шапарин.

Из-за запрета машины начнут разбирать в Японии, однако это отразится на стоимости запасных частей. Кроме того, вырастут и расходы на логистику. В первую очередь это коснется деталей для машин, предназначенных для внутреннего японского рынка.

Главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов считает, что санкции будут критичны для поставок запчастей на гибридные автомобили японского производства, вроде Toyota Prius или Nissan e-Note. С электромобилями ситуация будет проще, поскольку в них меньше деталей, а батареи, электромоторы или управляющая электроника для них достаточно распространены на других рынках.

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