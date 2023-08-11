Эксперты предположили, как запрет на поставки авто из Японии отразится на рынке запчастей в РФ
Запрет на поставку автомобилей из Японии может привести к дефициту и подорожанию запчастей для японских машин. Как сообщает газета «Известия», эксперты отмечают, что санкции ставят удар традиционную схему поставки деталей.
Напомним, что 9 августа в силу вступил новый пакет санкций, который запрещает поставки в Россию японских автомобилей с двигателями более 1,9 литров, отдельных категорий легких коммерческих авто, гибридов и электромобилей. Эксперты считают, что большинство транспортных средств продолжат ввозить через другие страны и проблемы возникнут лишь с отдельными категориями. Основной удар придется на поставки запчастей.
Как рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, стандартная схема закупки запчастей предполагает приобретение побывавших в ДТП машин на аукционах в Японии. После автомобили «распиливали» прямо на корабле и в Россию уже поступали уже запасные части.
«После введения запрета на ввоз из Японии машин с объемом двигателя более 1,9 л, она работать перестанет. Как правило, в самой стране автомобили на запчасти не разбираются, — пояснил Шапарин.
Из-за запрета машины начнут разбирать в Японии, однако это отразится на стоимости запасных частей. Кроме того, вырастут и расходы на логистику. В первую очередь это коснется деталей для машин, предназначенных для внутреннего японского рынка.
Главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов считает, что санкции будут критичны для поставок запчастей на гибридные автомобили японского производства, вроде Toyota Prius или Nissan e-Note. С электромобилями ситуация будет проще, поскольку в них меньше деталей, а батареи, электромоторы или управляющая электроника для них достаточно распространены на других рынках.