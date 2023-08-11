Электрический кабриолет Fisker Ronin будет мелкосерийным и дорогим

Компания Fisker раскрыла подробности об электрическом кабриолете Rōnin. Компания Fisker раскрыла подробности об электрическом кабриолете Rōnin. Модель с 1000-сильной установкой выйдет на рынок в 2025 году и будет стоить почти 400 тысяч долларов, как два Lucid Air Grand Touring Performance. Ей обещаны разгон до 60 миль в час за две секунды и дальность хода до 965 километров. Тираж «Ронина» — всего 999 экземпляров.

© Fisker

Старт производства электрического кабриолета Fisker Rōnin (название модели правильно пишется именно так, с чертой над букой «o») намечен на вторую половину 2025 года. Машина будет мелкосерийной — 999 штук, и довольно дорогой — 385 тысяч долларов (37,9 млн рублей), зато по динамике сможет конкурировать с топливными суперкарами. Необычен и сам форм-фактор пятиместной «открытки» с вместительным багажником и внушительным запасом хода — хотя именно это позволит ей выделиться на фоне бесчисленных кроссоверов.

Fisker

Fisker

Fisker

Fisker

Fisker

По предварительным данным, Rōnin получит трехмоторную силовую установку с комбинированной отдачей около 1000 лошадиных сил. До 60 миль в час (97 км/ч) кабриолет сможет разгоняться примерно за две секунды и достигать «максималки» в 275 километров в час. Расчетный запас хода на одной зарядке — 965 километров, что ставит модель в один ряд с самыми дальнобойными электрокарами современности. Интересно, что фокус в машине смещен в сторону удовольствия от самостоятельного вождения — но какие-то автономные технологии тут всё же будут.

Fisker

Fisker