Электрический кабриолет Fisker Ronin будет мелкосерийным и дорогим
Компания Fisker раскрыла подробности об электрическом кабриолете Rōnin. Компания Fisker раскрыла подробности об электрическом кабриолете Rōnin. Модель с 1000-сильной установкой выйдет на рынок в 2025 году и будет стоить почти 400 тысяч долларов, как два Lucid Air Grand Touring Performance. Ей обещаны разгон до 60 миль в час за две секунды и дальность хода до 965 километров. Тираж «Ронина» — всего 999 экземпляров.
Старт производства электрического кабриолета Fisker Rōnin (название модели правильно пишется именно так, с чертой над букой «o») намечен на вторую половину 2025 года. Машина будет мелкосерийной — 999 штук, и довольно дорогой — 385 тысяч долларов (37,9 млн рублей), зато по динамике сможет конкурировать с топливными суперкарами. Необычен и сам форм-фактор пятиместной «открытки» с вместительным багажником и внушительным запасом хода — хотя именно это позволит ей выделиться на фоне бесчисленных кроссоверов.
По предварительным данным, Rōnin получит трехмоторную силовую установку с комбинированной отдачей около 1000 лошадиных сил. До 60 миль в час (97 км/ч) кабриолет сможет разгоняться примерно за две секунды и достигать «максималки» в 275 километров в час. Расчетный запас хода на одной зарядке — 965 километров, что ставит модель в один ряд с самыми дальнобойными электрокарами современности. Интересно, что фокус в машине смещен в сторону удовольствия от самостоятельного вождения — но какие-то автономные технологии тут всё же будут.
Другой любопытный момент — у «Ронина» всего по одной дверной ручке на сторону. Поскольку передние двери оснащены сервоприводом (и открываются вбок и вверх), вручную распахивать придется только задние. При этом их все можно открыть со смартфона, и то же самое касается складной углепластиковой крыши. Вообще, по количеству легких и переработанных материалов кабриолет метит в лидеры, потому что даже его 23-дюймовые колеса сделаны из композита. Наконец, у Rōnin будет и футуристичный интерьер, с «приборкой» в руле и центральным дисплеем диагональю 17,1 дюйма.