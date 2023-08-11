Toyota отзывает 168 тысяч новых пикапов Tundra

Toyota отзывает 168 тысяч Tundra из-за риска возгорания
Как сообщает SPEEDME.RU, в автомобильной индустрии отзывы являются обычным делом, и хотя они могут доставлять владельцам много хлопот, в конечном итоге каждый чувствует себя безопаснее, когда производитель находит и исправляет неисправности бесплатно. Причины отзыва могут быть разными: некоторые вызывают неудобства, а другие напоминают страшные сцены из фильма «Пункт назначения».
Стало известно, что новые пикапы Tundra 2022–2023 года выпуска могут загореться. В связи с этим компания отзывает порядка 168 000 гибридных и обычных Tundra из-за потенциально опасной пластиковой топливной трубки.
Tundra является одной из любимых моделей клиентов, и автопроизводитель решил принять меры для обеспечения безопасности своих покупателей. Известно, что после обращения в дилерский центр будет бесплатно произведена замена топливной трубки, что позволит решить проблему.