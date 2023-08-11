Toyota отзывает 168 тысяч новых пикапов Tundra

Как сообщает SPEEDME.RU, в автомобильной индустрии отзывы являются обычным делом, и хотя они могут доставлять владельцам много хлопот, в конечном итоге каждый чувствует себя безопаснее, когда производитель находит и исправляет неисправности бесплатно. Причины отзыва могут быть разными: некоторые вызывают неудобства, а другие напоминают страшные сцены из фильма «Пункт назначения».