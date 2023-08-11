"Моторинвест" представил в России пикап Dongfeng DF6

"Моторинвест", который является официальным дистрибьютором легковых автомобилей Dongfeng в России, представляет полноприводный рамный пикап Dongfeng DF6.

© Пресс-служба "Моторинвест"

Длина машины - 5310 мм, длина кузова - 1520 мм, клиренс - 220 мм. У пикапа рама и рессорная задняя подвеска, есть полный привод Part-time.

DF6 оснащен турбодизелем 2.5 ZD25T5, который выдает 136 л.с. На выбор механическая 5-ти или 6-ступенчатая коробка, 8-ступенчатый "автомат". Допустимая полная масса - 2499 кг.

"Моторинвест" отмечается, что есть три варианта оснащения: Comfort, Premium и Luxury. При этом цены на пикап не объявлены.