Компания BYD полностью рассекретила дизайн кроссовера Song L. Новинка - представитель новой философии Pioneering Longyan Aesthetics, и её уже назвали самым красивым кроссовером марки.

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Форма кузова - фастбек. Обратите внимание, что крышка багажника открывается без заднего стекла. Напоминает корейский электромобиль Kia EV6, но "китаец" заметно крупнее: 4840 х 1950 х 1560 мм, размер колёсной базы составляет 2930 мм.

Одна из особенностей новинки - активная аэродинамика: у Song L есть подвижный спойлер.

Технические подробности о новинке пока держатся в секрете. Известно лишь, что BYD Song L получит двухмоторную электрическую силовую установку.

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BYD Song L должен выйти на рынок в четвёртом квартале. Очевидно, что публичный дебют электрокара состоится в рамках автосалона в Чэнду, который откроется 25 августа.