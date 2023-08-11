Компактный пикап Fiat Strada получил турбомотор

Гамму компактного пикапа пополнила литровая турботройка, вдобавок у машин с новым мотором теперь другое «лицо». Еще слегка освежили интерьер, кроме того, появилась лимитированная спецверсия.

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Выпускаемый в Бразилии маленький грузовичок Fiat Strada и прежде пользовался высоким спросом среди местных покупателей. Ну а после того, как в 2020-м модель перешла во второе поколение, получив полноценную двухрядную кабину (но двухдверную версию оставили), она и вовсе возглавила список самых продаваемых автомобилей страны: в 2022-м на бразильском рынке было реализовано почти 112 500 пикапов, результат Страды по итогам семи месяцев года нынешнего – 60 912 экземпляров. Тем не менее Fiat решил освежить свой бестселлер, причем лишь декором марка не ограничилась.

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Итак, атмосферная четверка Fire 1.4 (максимум 88 л.с.) окончательно отправлена в отставку: в 2024 модельном году базовая версия Endurance (только этому исполнению и был положен мотор 1.4) перешла на четырехцилиндровый же атмосферник Firefly 1.3, который традиционно для Бразилии «питается» как бензином (101 л.с.), так и этанолом (109 л.с.). Двигатель сочетается с пятиступенчатой механикой. Кроме того, Strada Endurance обзавелась электроусилителем руля (у прежнего самого дешевого грузовичка с 1.4 был гидроусилитель).

Следующие по старшинству комплектации Freedom и Volcano сохранили 1.3 и 5МКП, при этом Strada Volcano можно приобрести и с вариатором. А вот у дорогого варианта Ranch и только что добавленной еще более роскошной версии Ultra новый мотор. «Богатые» пикапы отныне имеют турботройку 1.0 Turbo 200 Flex, знакомую по бразильским паркетникам Fiat Pulse и Fastback. Мощность бензиновой версии составляет 125 л.с, на этаноле движок выдает 130 л.с., крутящий момент – 200 Нм (независимо от топлива). Турбомотор комплектуется исключительно вариатором. У машин с 1.0T также появилась кнопка Sport на руле: в этом режиме Strada может набрать первую «сотню» за 9,8 или 9,5 секунды (бензин/этанол). Полного привода у модели нет – только передний.

Fiat Strada Ranch и Ultra отличились не только наличием турбомотора: у этих версий теперь свой дизайн экстерьера. Появились новый передний бампер с икс-образной вставкой (у Ultra она черного цвета) и дополнительная «защита», иначе оформлены противотуманки, плюс они светодиодные и их подняли выше. Также заменили радиаторную решетку.

Собственные фишки Strada Ultra – красная декоративная полоска на нижней части окантовки решетки, оригинальные 16-дюймовые колеса и тонированные стекла. А еще на базе этого исполнения сделали лимитированную спецверсию Edizione 25, ее посвятили 25-летию Страды (да, пикап первого поколения продержался на конвейере 22 года). Особенности «юбилейного» грузовичка – кузов серого цвета, потемневшие диски, черные крыша и корпуса зеркал, наклейки по бокам. Всего выпущено 1025 таких пикапов.

Все версии Strada-2024 также имеют новое рулевое колесо, у Ultra и Edizione 25 вдобавок есть красная прострочка и «кожаные» вставки на дверях. Как и прежде, в списке оборудования базового пикапа значатся кондиционер, передние подушки безопасности, противобуксовочная система и система курсовой устойчивости. Дорогим комплектациям положены «кожаный» салон, боковые «эйрбэги», мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, парктроник.