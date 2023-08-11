Чиновникам показали новую Lada Aura

Корпоративный канал АвтоВАЗа «На заводе» сообщает, что впечатления от новых автомобилей «только позитивные». Aurus Senat уже серийно выпускается на заводе ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, а Lada Aura только предстоит встать на конвейер, модель планируют запустить в производство только в следующем году.

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Lada Vesta Aura — спецверсия седана с удлинённым на 25 сантиметров салоном, кожаной отделкой, премиальной аудиосистемой, улучшенной шумоизоляцией, перенастроенной подвеской. В движение автомобиль приводит «вазовский» двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиные силы в тандеме с китайский вариатором.

Изначально ожидалось, что Lada Vesta Aura будет стоить примерно 25 тысяч долларов (около 2 миллионов рублей), однако позже глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов уже прогнозировал значительное удорожание.