На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном оперативной информации о ситуации на мосту.
Сообщение о восстановлении дорожного движения на переправе опубликовано в 3:15 мск 12 августа. Причины приостановления по-прежнему не называются.
О перекрытии моста стало известно около 1:30 мск. Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Lenta.ru: главные новости