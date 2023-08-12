На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном оперативной информации о ситуации на мосту.

Сообщение о восстановлении дорожного движения на переправе опубликовано в 3:15 мск 12 августа. Причины приостановления по-прежнему не называются.