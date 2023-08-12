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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном оперативной информации о ситуации на мосту.

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
© РИА Новости

Сообщение о восстановлении дорожного движения на переправе опубликовано в 3:15 мск 12 августа. Причины приостановления по-прежнему не называются.

О перекрытии моста стало известно около 1:30 мск. Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.