Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в публикации.

До этого глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Киев мог быть причастен к атаке на российский танкер в Керченском проливе. Он заявил, что любой "хлопок", происходящий с российскими кораблями или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к "врагу". Слова Малюка приводятся в Telegram-канале СБУ.