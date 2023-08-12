Движение по федеральной трассе Владивосток - Хабаровск восстановили

Движение всех видов транспорта, прерванное из-за размыва объезда возле ремонтируемого моста в Спасском районе Приморья, восстановлено на федеральной трассе А-370 "Уссури", соединяющей Хабаровск и Владивосток. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток".

"Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД "Дальний Восток" сообщает, что с 1:00 12 августа 2023 года (18:00 11 августа мск) восстановлен проезд для всех видов транспорта на 547-м км федеральной автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток в районе села Малые Ключи. <...>

Ранее с 18:00 (11:00 мск) 11 августа дорожники восстановили проезд для легковых автомобилей. Сейчас ограничения сняты для всех видов транспорта, движение осуществляется в реверсивном режиме", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что для обеспечения движения на участке уложили три водопропускные трубы, а также отсыпали земляное полотно скальным грунтом.

С 9 по 10 августа на территории южного побережья края прошли осадки с количеством до 109 мм. Наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноармейском и Анучинском, Хорольском и Черниговском муниципальных округах, в Лесозаводске, Надеждинском и Спасском районах, а также в Октябрьском и Яковлевском округах.