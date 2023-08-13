Названа дата начала продаж нового кроссовера Geometry E Firefly

Автомобиль получил узкие светодиодные фары, фонари в виде бумерангов, закрытую решетку радиатора, пластиковые накладки, защищающие кузов от камней, спойлер на задней двери. Длина машины составляет 4006 мм. В салоне на передней панели расположены два монитора. На один выводятся показания приборной панели, а второй предназначен для настройки мультимедиа и других опций машины.