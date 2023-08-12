Chery может представить на рынке России обновленный Tiggo 4 Pro
Китайская компания Chery планирует представить на рынке России обновленную версию известного кроссовера. Пользователям Сети предложили оценить салон Tiggo 5x Plus.
Паркетник Chery Tiggo 5x Plus является родственником Tiggo 4 Pro, который предлагается на рынке России. В Китае данная модель имеет другое название - Tiggo 5x. В продаже автомобиль в версии Plus появился в конце прошлого года.
Недавно производитель предложил гражданам России оценить салон нового Tiggo 5x Plus. Высока вероятность, что данный ход сделан для оценки степени заинтересованности в новинке. Это позволит рассмотреть возможность запуска модели на местном рынке в ближайшее время. Стоимость Tiggo 5x Plus всего на 7 тысяч юаней больше, чем у Tiggo 4 Pro. Прайс-лист начинается с отметки в 76 900 юаней или 1 030 000 рублей в переводе курса.
Обновленный кроссовер отличается от исходника внешним видом. Производитель использует другой бампер и решетку радиатора. Интерьер решили полностью позаимствовать у старшего Tiggo 8 Pro Max. Автомобили получили один и тот же центральный тоннель, сдвоенный экран и руль со скошенной стороной.
В комплектации паркетника предусматривается атмосферный двигатель рабочим объемом 1.5 литра, производительность которого равна 156 л.с. Работает мотор в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором, в зависимости от выбранной версии. Привод в конструкции только передний.
В июле текущего года в России перестали продавать Chery Tiggo 4. Модель устарела, и на ее место пришел более технологичный Tiggo 4 Pro. Сейчас стоимость кроссовера у дилеров в России начинается от 2 079 900 рублей. Топовая комплектация оценивается в 2 529 900 рублей. Стоимость указывается с учетом прямой скидки от компании.