Chery может представить на рынке России обновленный Tiggo 4 Pro

Китайская компания Chery планирует представить на рынке России обновленную версию известного кроссовера. Пользователям Сети предложили оценить салон Tiggo 5x Plus.

© Car.ru

Паркетник Chery Tiggo 5x Plus является родственником Tiggo 4 Pro, который предлагается на рынке России. В Китае данная модель имеет другое название - Tiggo 5x. В продаже автомобиль в версии Plus появился в конце прошлого года.

Недавно производитель предложил гражданам России оценить салон нового Tiggo 5x Plus. Высока вероятность, что данный ход сделан для оценки степени заинтересованности в новинке. Это позволит рассмотреть возможность запуска модели на местном рынке в ближайшее время. Стоимость Tiggo 5x Plus всего на 7 тысяч юаней больше, чем у Tiggo 4 Pro. Прайс-лист начинается с отметки в 76 900 юаней или 1 030 000 рублей в переводе курса.

Обновленный кроссовер отличается от исходника внешним видом. Производитель использует другой бампер и решетку радиатора. Интерьер решили полностью позаимствовать у старшего Tiggo 8 Pro Max. Автомобили получили один и тот же центральный тоннель, сдвоенный экран и руль со скошенной стороной.

В комплектации паркетника предусматривается атмосферный двигатель рабочим объемом 1.5 литра, производительность которого равна 156 л.с. Работает мотор в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором, в зависимости от выбранной версии. Привод в конструкции только передний.