Chery может представить на рынке России обновленный Tiggo 4 Pro

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В Китае стартовали продажи «восьмёрки» в исполнении Champion Edition. По сути речь идёт о локальных доработках, приуроченных к новому модельному году. Однако есть важный технический апгрейд: впервые для кроссоверов линейки Tiggo доступна классическая автоматическая коробка передач! Новинку можно заказать с 2,0-литровым турбомотором, передним или полным приводом.

Китайский Chery Tiggo 8 Pro не такой, как одноимённый российский кроссовер: в Поднебесной модель пережила очередной апгрейд в прошлом году. В серии Champion Edition внешность не поменялась, но изменились комплектации, а также отделочные материалы салона.

Классический 8-ступенчатый автомат собственной разработки Chery сочетается только со «старшим» двигателем 2.0 T-GDI (254 силы, 390 Нм). Возможны варианты с передним или подключаемым полным приводом, пятью или семью местами в салоне. Модификации с преселективным 7-ступенчатым «роботом» тоже остались: при прочих равных они дешевле на 2 тысячи юаней (28 тысяч рублей).