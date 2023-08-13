Exeed привезет в Россию два новых автомобиля

Автопроизводитель Exeed может представить на рынке две новые модели. Речь идет об автомобилях, которые уже есть в продаже и прошли обновление.

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Exeed привезет в Россию два обновленных автомобиля. У дилеров появятся кроссоверы Exeed VX и RX. Внешность первого после планового обновления почти не поменялась. Несмотря на это, производитель представляет автомобиль в качестве нового поколения. В салоне отмечается заметная модернизация. Так, на передней панели установлен большой дисплей, который занимает почти всю площадь. Аналогичная опция предусматривается у немецкого Mercedes-Benz EQS.

Рулевое колесо Exeed VX тоже поменяли - оно стало двухспицевым. Управлять передачами коробки можно при помощи подрулевого лепестка. В компании обращают внимание на новые кресла в салоне, которые должны быть более удобными.

Автомобиль оснащен десятью подушками безопасности, акустической системой с 23-мя динамиками и набором водительских ассистентов. В Китае предлагается версия с 7-местном исполнении. Более дорогим считается вариант с шестью местами в салоне и двумя капитанскими креслами.

Изменения есть и в технической части. Кроссовер оснащен мотором, рабочий объем которого равен двум литрам, а производительность - 261 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатая АКПП. Роботизированная коробка передач теперь предлагается только в версии с 5-местной компоновкой салона.

В Китае обновленный автомобиль оценили в 193 900 юаней или 2 610 000 рублей. Компактный кроссовер Exeed LX получил обновление в схожем формате. Для экспортного варианта производитель будет использовать более крупную решетку радиатора.