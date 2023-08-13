АвтоВАЗ лишил универсал Lada Granta Cross базовой комплектации

В ходе регулярного мониторинга цен портал Quto.ru обнаружил на официальном сайта марки, что у кросс-универсала исчезла начальная версия Classic`22 Advance. В результате стартовая цена увеличилась на 29 тысяч рублей до 866 900 рублей. Зато теперь покупателям Granta Cross не придётся доплачивать за кондиционер. Платные опции: система ABS и аудиосистема с поддержкой USB, SD-карты и Bluetooth.

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Lada Granta Cross остаётся самым доступным кросс-универсалом на российском рынке. Дорожный просвет такой версии увеличен до 198 миллиметров за счёт модернизированных передних стоек, удлинённых задних амортизаторов и шин более высокого профиля 185/55 R15. С завода двухобъёмник обут в штамповки, литые диски — прерогатива комплектации Quest`23.

Пока кросс-универсалы красятся только в чёрный или белый неметаллик, а список опций скудный. У базовых версий нет системы ABS, также покупателю придётся довольствоваться аудиоподготовкой. Зато две подушки безопасности, бортовой компьютер, электроусилитель руля, подогрев передних кресел, обогрев зеркал заднего вида и кондиционер доплаты не потребуют. На выбор доступны два «атмосферника» 1.6: с восемью (90 сил) и шестнадцатью (106 сил) клапанами.