Доля кроссоверов в структуре авторынка РФ достигла 68%

В июле 2023 года доля кроссоверов в объеме всех проданных легковых автомобилей на российском рынке достигла 68,1%. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

По данным агентства, в июле 2023 года россияне купили 66 342 кроссовера, что на 244,5% больше, чем за июль 2022 года — 19 257 единиц. Из этого объема на китайские кроссоверы в июле этого года пришлось 46 406 машин, что оказалось на 443% больше, чем было продано годом ранее — 8 540 единиц.