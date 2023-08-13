Представлен первый серийный рестомод Ferrari 250 SWB
Британская компания RML показала первый серийный рестомод Ferrari 250 SWB.Фирма, известная гоночными автомобилями, начала поставки клиентам своей первой самостоятельной модели Short Wheelbase. Построенный на базе Ferrari 550 Maranello спорткар а-ля классический 250 GT SWB пошёл в мелкосерийное производство — на Monterey Car Week широкой публике продемонстрируют первый клиентский экземпляр RML SWB, который после шоу передадут неназванному заказчику. Всего будет сделано 30 рестомодов по цене от 1,35 миллиона фунтов стерлингов каждый.
Short Wheelbase получил углепластиковый кузов в ретро-стиле и выхлопную систему с четырьмя патрубками. Специально для новинки в RML разработали эксклюзивные 18-дюймовые колёса, стилизованные под спицованные. Подвеска получила специально созданные для модели амортизаторы Ohlins, более толстый стабилизатор поперечной устойчивости и пружины с изменённой жёсткостью.
Оснащение включает в себя кондиционер, сиденья с электроприводом, подстаканники и информационно-развлекательная система с подвижным экраном, который можно скрыть, когда он не нужен. Салон отделан кожей и алькантарой, а все декоративные элементы выполнены из настоящего металла.
Первый клиентский экземпляр окрашен в ярко-жёлтый цвет с синими продольными полосами на кузове, а интерьер выполнен в тёмно-синем цвете с жёлтыми акцентами. Технически все RML SWB одинаковы — неизменный 5,5-литровый атмосферный V12 мощностью 485 лошадиных сил от базового Ferrari 550 Maranello сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а на ведущей задней оси установлен самоблокирующийся дифференциал. Стоимость первого клиентского спорткара не названа.