Проезд к пункту пропуска через границу с Китаем в Приморье восстановили

В Приморье восстановили дорогу к пункту пропуска Полтавка на границе России и Китая. Погранпереход был временно закрыт из-за подтопления. Об этом сообщает АО «Примавтодор», обслуживающее автодороги края.

«Восстановили проезд на Полтавку. Работало 3 самосвала, погрузчик и экскаватор», - сказано в сообщении дорожников.

В Приморье из-за ливней и паводка пострадали 65 населенных пунктов. Были подтоплены 729 частных и 7 многоквартирных домов, около 2000 приусадебных участков. Режим ЧС ввели в 15 муниципалитетах края.

В пятницу уссурийская таможня сообщила, что погранпереход Полтавка временно закрыт из-за подтопления подъезда к нему.