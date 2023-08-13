BYD опубликовал изображение электрического кроссовера Song L

На сегодняшний день кроссовер проходит дорожные испытания в окрестностях города Турфан (Китай). Серийную версию модели представят до конца 2023 года. Автомобиль получит новую систему DiSus-A, которая управляет пневматическими подвесками, выдвижные дверные ручки, спойлер и электропривод двери багажника. Новый BYD Song L оснастят электрической силовой установкой мощностью 530 л.с.