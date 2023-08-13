В Китае начались продажи кроссоверов Chery Tansuo 06

Автобренд Chery начал продажи кроссовера Tansuo 06 на китайском рынке
На китайском рынке начались продажи кроссоверов Chery Tansuo 06. Об этом сообщает carnewschina.com. Стоимость новинки составляет 130 тыс. юаней (1,8 млн рублей).
Длина новинки — 4538 мм при колесной базе 2672 мм. Автомобиль получил турбомотор объемом 1,6 л мощностью 197 л.с., который работает в паре с семидиапазонной роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Расход топлива составляет 7 литров бензина на 100 км пути. В будущем появится гибридная версия Chery Tansuo 06.
Модель оснащена цифровой приборной панелью и 13-дюмовым экраном мультимедиа, под которым располагается площадка для беспроводной зарядки смартфонов.
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