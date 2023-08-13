В Москве нашли ранний ВАЗ-2105, простоявший в гараже более 40 лет. На YouTube-канале «Ретрорембаза» появился ролик, посвящённый аутентичной «пятёрке», которая выезжала своим ходом один раз. Автомобиль пережил снос гаражей в 2013 году, сменив место дислокации, однако расстаться с седаном наследники первого владельца решили только сейчас. Чтобы привести «Жигули» в идеальное предпродажное состояние, мастерам пришлось потрудиться.

Первым и единственным владельцем ВАЗ-2105 была женщина с непереносимостью запаха бензина. Она получила возможность купить автомобиль в феврале 1982 года, и в те времена отказываться от дефицитных «Жигулей» было не принято. Единственную попытку поездить на «пятёрке» предприняли весной того же года, но машина попала в аварию, что и предопределило её дальнейшую судьбу.

В ДТП «пятёрка» пострадала незначительно: разбились фары и радиаторная решётка, было замято переднее правое крыло. После сноса гаражей «Жигули» лишились аутентичных колёс и некоторых других деталей: вероятно, машину безуспешно пытались завести после долгого простоя.

motor.ru

Мастерам «Ретрорембазы» пришлось перекрасить крыло, планку перед лобовым стеклом, защиту двигателя и защиту картера, устранить мелкие вмятины, прочистить систему охлаждения, поменять фары, замок зажигания, шины и диски, некоторые крепежи, ремень ГРМ, а также технические жидкости. Не обошлось без многоступенчатой мойки днища и химчистки салона.