Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли

На Крымском мосту в воскресенье, 13 августа, временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщил Telegram-канал, посвященный оперативной информации о ситуации на мосту.

Соответствующий пост появился на канале оперштаба в 16:37 мск. Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта на Крымском мосту неоднократно перекрывалось 12 августа. В этот день Минобороны России сообщило о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать мост.