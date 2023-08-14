Водителя из Петербурга ошибочно лишили прав четыре раза

Чем это грозит водителям? Еще могут более серьезное что-то приписать, не просто пьяное вождение, а какое-то ДТП, может быть, с какими-то еще последствиями. Это нервная ситуация, но тут нужно сразу писать, как и сделал Михаил, в поддержку. Я знаю другие истории, которые тянутся за водителями годами, когда появляются водители-двойники, когда задваиваются все данные — имя, фамилия, год рождения — и водители оказываются лишенными прав за других людей, которые были вообще в другом регионе, а сами они были в другой стране, и годами доказывают, что они в тех регионах не были. В случае Михаила база чистая, они просто оказались каким-то образом на «Госуслугах», поэтому здесь я делаю вывод, что это техническая ошибка.