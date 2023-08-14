Водителя из Петербурга ошибочно лишили прав четыре раза
Водитель Михаил обратился в Autonews и рассказал свою историю с ошибочным лишением прав. Он ради любопытства установил приложение «Госуслуги авто».
На портал можно подгрузить все документы — СТС, страховку, а также права, создав их цифровые аналоги. Когда они загружаются, появляется вся история вождения, в частности аварии и штрафы. И вот Михаил увидел, что четыре раза подряд лишен прав по решению городских судов от Брянска до Благовещенска. Ни в одном из этих городов он не был.
При этом на сайте ГИБДД такой информации не было. На горячей линии в «Госуслугах» сказали, что все данные получают от ГИБДД. Но раз там все чисто, то согласились оперативно исправить информацию.
Как могла возникнуть такая ошибка и что делать водителям?
Говорит заместитель главного редактора портала Autonews Алина Распопова:
«Мы поговорили с программистами. Во-первых, самое простое — это человеческий фактор, когда мы не знаем до конца пока, как эту базу заливают из ГИБДД, это автоматически происходит или кто-то еще вносит эти самые данные водителей вручную. Может быть, когда однофамильца лишали прав, забили все данные, которые совпали с нашим читателем Михаилом, и вот так за ним эта история и пошла — четыре года четыре раза подряд за кого-то другого.
Вторая версия может быть, что когда данные из одной базы заливают в другую, то все немножко смешивается, может подтянуться какая-то вообще другая информация. Например, по этой же причине у нас сейчас камеры не фиксируют ОСАГО, наличие или отсутствие, потому что опять-таки сложность с базами, они получаются такие грязные, что иногда подтягиваются данные других водителей, рассказывали источники из ГИБДД. Соответственно, могла просто произойти эта техническая путаница, могли подгрузиться чужие данные.
Чем это грозит водителям? Еще могут более серьезное что-то приписать, не просто пьяное вождение, а какое-то ДТП, может быть, с какими-то еще последствиями. Это нервная ситуация, но тут нужно сразу писать, как и сделал Михаил, в поддержку. Я знаю другие истории, которые тянутся за водителями годами, когда появляются водители-двойники, когда задваиваются все данные — имя, фамилия, год рождения — и водители оказываются лишенными прав за других людей, которые были вообще в другом регионе, а сами они были в другой стране, и годами доказывают, что они в тех регионах не были. В случае Михаила база чистая, они просто оказались каким-то образом на «Госуслугах», поэтому здесь я делаю вывод, что это техническая ошибка.
В чем плюс? Благодаря кабинету на «Госуслугах», даже если это какая-то ошибочная история, можно хотя бы об этом оперативно узнать и пожаловаться, потому что я знаю, что некоторые узнавали, например, о двойниках в последний момент при выезде за границу, у них там какие-то долги и штрафы неуплаченные по 30 тысяч рублей, и все, человека из страны не выпускают».
Как говорят эксперты, чаще возможны варианты, когда в систему с задержкой поступает информация об уплате штрафов или об окончании срока лишения прав. В этом случае они советуют иметь под рукой информацию, которая свидетельствует об уплате штрафов и окончании срока действия лишения водительского удостоверения, чтобы у сотрудников ГИБДД не возникало лишних вопросов.