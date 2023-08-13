Движение автомобилей по Крымскому мосту разрешили
Движение автомобилей по Крымскому мосту разрешили, сообщил оперативный штаб республики.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.
Как ранее писала Военная хроника, пмериканский высотный стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12 дежурит юго-восточнее Крыма.
Этот же дрон был обнаружен и опознан в воздушном пространстве над Чёрным морем 10 августа, за сутки до того, как ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту зенитной ракетой С-200.