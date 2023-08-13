Самый дешевый российский кроссовер Chery получит новый салон. Такой вывод можно сделать из опроса, запущенного представительством Chery в социальных сетях. В телеграм-канале появились фотографии интерьера Tiggo 5x Plus образца 2022 года.

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В нашей стране этот кроссовер продаётся под названием Chery Tiggo 4 Pro, но пока в Россию поставляют машины с салоном трёхлетней давности. Не исключено, что новинка станет именоваться Tiggo 4 Pro Max.

Chery Tiggo 4 Pro — самый дешевый кроссовер китайской марки в России. После целой серии повышений цены стартуют с 2,22 миллиона рублей. С обновлённым салоном в духе «старших» моделей «бюджетник» наверняка подорожает, зато могут появиться ранее невиданные опции: камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, переднее пассажирское кресло с электроприводом.

Chery

В Китае у обычного Tiggo 5x недавно появились новый «атмосферник» и модернизированный вариатор, но для России такие агрегаты не подтверждены. Революции по технике ждать не стоит: альтернативы переднему приводу не появится, а покупатель наверняка сможет выбирать между 1,5-литровыми двигателями с наддувом и без.