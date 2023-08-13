Серийный 1088-сильный супервездеход Dongfeng: фото и характеристики. Журналистам Autohome.com.cn удалось познакомиться с конвейерной версией Mengshi 917 — брутального электровнедорожника, который способен бросить вызов GMC Hummer EV. Пока раскрыта четырёхмоторная «батарейная» версия, но ещё анонсирован гибрид с бензиновым двигателем в роли генератора. Вездеход удивил геометрической проходимостью, оформлением салона и... ценой.

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Серийный Dongfeng Mengshi 917 почти в точности повторил прошлогодний концепт-кар. Длина/ширина/высота вездехода равны соответственно 4987/2080/1935 миллиметрам, колёсная база — 2950 миллиметров. Углы въезда/съезда/рампы — 31/31/45 градусов, новинка способна преодолеть 100-процентный подъём.

Dongfeng

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Силовая установка с четырьмя индивидуальными электродвигателями развивает до 1088 лошадиных сил и 1400 Нм. Разгон 0-100 занимает 4,2 секунды, максимальная скорость — 195 км/ч. Под полом тяговая батарея на 142,7 киловатт-часа, запас хода — 505 километров (CLTC). Полная масса вездехода — 3800 килограммов, так что потребуются права категории С.

Штатно у Mengshi 917 есть пневмоподвеска, полноуправляемое шасси, рулевой механизм и тормозная система с управлением «по проводам». Новинка способна разворачиваться на месте и двигаться по диагонали в «режиме краба». Величина дорожного просвета меняется в диапазоне 105 миллиметров.

Dongfeng

В салоне сочетаются армейский аскетизм и технологичность современного электромобиля. Три огромных экрана, мультируль с сенсорными кнопками, кресла с электрорегулировками и составными спинками контрастируют со стилизованными под пистолет дверными картами, ручками управления меню в стиле катера и утилитарным пластиком центрального тоннеля.

Топ-версия флагмана Dongfeng будет стоить 1,6 миллиона юаней (220 тысяч долларов или 22 миллиона рублей). Продажи начнутся в третьем квартале. Базовый вариант с гибридной силовой установкой должен быть проще и гораздо дешевле: ориентир — 700 тысяч юаней (96 тысяч долларов или 9,6 миллиона рублей).