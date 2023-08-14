Jeep начал принимать предзаказы на последние пикапы с дизелем

Jeep начал принимать предзаказы на последние автомобили с дизелем. Глава североамериканского офиса марки Джим Моррисон заявил: с помощью спецверсии Gladiator Rubicon FarOut компания Jeep прощается с двигателями EcoDiesel. Будет выпущено 1000 пикапов с особым декором: приём заказов прекратится в сентябре, а все клиенты получат свои грузовички до конца года. С четвертого квартала заказать новые Jeep с дизелем в США не удастся.

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В концерне Stellantis последовательно избавляются от дизелей: сначала двигателей на «тяжёлом» топливе лишились Maserati, а в прошлом году мотор V6 исчез из гаммы внедорожников Jeep Wrangler и пикапов RAM 1500. Окончание жизненного цикла V6 EcoDiesel наступит после завершения производства Gladiator Rubicon FarOut.

Фотографии последнего дизельного Jeep пока не опубликованы, но известно, что «прощальный» Gladiator будет отличаться чёрно-красным кожаным салоном и наклейками на крыльях. Покупателям не придётся доплачивать за усиленные мосты, двухступенчатую раздатку с понижающим числом 4,0:1, шины с внешним диаметром 33 дюйма и стальные бамперы.

Как и прежде, шестицилиндровый дизель разовьёт 264 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента. Восьмиступенчатый автомат и полный привод с блокировкой заднего дифференциала обязательны для комплектации Rubicon. Любопытно, что в Европе дизельные Gladiator исчезли из гаммы всего полтора месяца назад.