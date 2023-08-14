Владелец Hyundai Tucson получил счет за ремонт на 11 млн рублей

Владелец Hyundai Tucson получил абсурдный счет за ремонт на 11 млн рублей
Ранние приверженцы новых технологий склонны доплачивать за любой возможный ремонт. Но ничто не подготовило владельца Hyundai Tucson к цене, которую ему предъявили, когда его внедорожник сломался. Предполагаемая стоимость семилетнего автомобиля составляла абсурдные 104 000 евро или 11 млн тысяч рублей, не покрываемые первоначальной 5-летней гарантией.
Тилль Вестберг, бизнесмен из города Бад-Хомбург в Германии, еще в 2016 году потратил 50 200 евро на новый Hyundai Tucson в качестве замены своей подключаемой гибридной Toyota Prius. Как сообщает AutoBild, раскрывший эту историю, компактный внедорожник с водородным топливным элементом безотказно работал в течение 7 лет, а владелец проехал за этот период 84 000 км.
Несмотря на первоначальное отсутствие заправочной сети, из-за которой ему пришлось проехать целых 114 км, чтобы заправить водородные баки, Вестберг был очень доволен быстрым ускорением FCEV, бесшумной ездой и дальностью пробега. Однако без видимой причины Hyundai перестал работать, показывая сообщение об ошибке на экране каждый раз, когда владелец пытался его завести.
Невероятный счет за ремонт в размере 103 764,17 евро связан с топливным элементом, который стоит 84 875 евро до вычета налогов. Высокая стоимость связана с тем, что ix35 FCEV был автомобилем ограниченного производства с использованием дорогих технологий и очень ограниченным наличием запасных частей.
В настоящее время единственным другим автомобилем на топливных элементах на рынке является Toyota Mirai, поскольку производство Honda Clarity было прекращено. Первый серийный BMW, который будет использовать технологию Toyota, появится не раньше 2030 года. Кстати, Toyota недавно объявила, что силовой агрегат FCEV следующего поколения, который ожидается в 2026 году, будет на 50% дешевле по сравнению с существующим, не говоря уже о фактической стоимости.