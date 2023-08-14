Владелец Hyundai Tucson получил счет за ремонт на 11 млн рублей

Ранние приверженцы новых технологий склонны доплачивать за любой возможный ремонт. Но ничто не подготовило владельца Hyundai Tucson к цене, которую ему предъявили, когда его внедорожник сломался. Предполагаемая стоимость семилетнего автомобиля составляла абсурдные 104 000 евро или 11 млн тысяч рублей, не покрываемые первоначальной 5-летней гарантией.

Тилль Вестберг, бизнесмен из города Бад-Хомбург в Германии, еще в 2016 году потратил 50 200 евро на новый Hyundai Tucson в качестве замены своей подключаемой гибридной Toyota Prius. Как сообщает AutoBild, раскрывший эту историю, компактный внедорожник с водородным топливным элементом безотказно работал в течение 7 лет, а владелец проехал за этот период 84 000 км.

Несмотря на первоначальное отсутствие заправочной сети, из-за которой ему пришлось проехать целых 114 км, чтобы заправить водородные баки, Вестберг был очень доволен быстрым ускорением FCEV, бесшумной ездой и дальностью пробега. Однако без видимой причины Hyundai перестал работать, показывая сообщение об ошибке на экране каждый раз, когда владелец пытался его завести.

Невероятный счет за ремонт в размере 103 764,17 евро связан с топливным элементом, который стоит 84 875 евро до вычета налогов. Высокая стоимость связана с тем, что ix35 FCEV был автомобилем ограниченного производства с использованием дорогих технологий и очень ограниченным наличием запасных частей.