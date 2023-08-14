Представлен суперкабриолет Aston Martin DB12 Volante

Компания Aston Martin представила кабриолет DB12 Volante. В техническом плане он не отличается от родственного купе, зато оснащен мягкой крышей с хитроумным механизмом. Она складывается за 14 и раскладывание за 16 секунд на скорости до 50 километров в час и при таком же встречном ветре. В продажу DB12 Volante поступит до конца 2023 года.

© Aston Martin

Супертурер Aston Martin DB12 лишился крыши и превратился в DB12 Volante. Кабриолет использует такие же, как у купе, жесткое алюминиевое шасси и силовой агрегат: «битурбовосьмёрку» 4.0 (680 л.с., 800 Нм) и восьмидиапазонный автомат ZF с укороченного главной парой. Ещё у него есть задний дифференциал с электронным управлением, четырехуровневая электронная система стабилизации и пять ездовых режимов под любое настроение.

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Модернизированный двигатель здесь на 34 процента мощнее, чем у предшественника DB11 Volante. Потому и динамика заметно лучше: разгон до ста занимает 3,7 секунды вместо 4,1, а «максималка» составляет 325 километров в час против 300 у DB11. К тому же на DB12 Volante расширен рабочий диапазон электронноуправляемых амортизаторов. Они получили отличные от купе настройки, плюс инженеры пересмотрели характеристики задних пружин.

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Наконец, главное приобретение DB12 Volante — тканевая крыша с К-образным механизмом, высота которой в сложенном состоянии всего 26 сантиметров. Верх представляет собой восьмислойный сэндвич, заимствованный, по всей видимости, у DB11 Volante. У них даже одинаковые параметры: складывание за 14 и раскладывание за 16 секунд на скорости до 50 километров в час и при таком же встречном ветре.

Aston Martin

Aston Martin