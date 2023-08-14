Представлен суперкабриолет Aston Martin DB12 Volante

Компания Aston Martin представила кабриолет DB12 Volante. В техническом плане он не отличается от родственного купе, зато оснащен мягкой крышей с хитроумным механизмом. Она складывается за 14 и раскладывание за 16 секунд на скорости до 50 километров в час и при таком же встречном ветре. В продажу DB12 Volante поступит до конца 2023 года.
Супертурер Aston Martin DB12 лишился крыши и превратился в DB12 Volante. Кабриолет использует такие же, как у купе, жесткое алюминиевое шасси и силовой агрегат: «битурбовосьмёрку» 4.0 (680 л.с., 800 Нм) и восьмидиапазонный автомат ZF с укороченного главной парой. Ещё у него есть задний дифференциал с электронным управлением, четырехуровневая электронная система стабилизации и пять ездовых режимов под любое настроение.
Модернизированный двигатель здесь на 34 процента мощнее, чем у предшественника DB11 Volante. Потому и динамика заметно лучше: разгон до ста занимает 3,7 секунды вместо 4,1, а «максималка» составляет 325 километров в час против 300 у DB11. К тому же на DB12 Volante расширен рабочий диапазон электронноуправляемых амортизаторов. Они получили отличные от купе настройки, плюс инженеры пересмотрели характеристики задних пружин.
Наконец, главное приобретение DB12 Volante — тканевая крыша с К-образным механизмом, высота которой в сложенном состоянии всего 26 сантиметров. Верх представляет собой восьмислойный сэндвич, заимствованный, по всей видимости, у DB11 Volante. У них даже одинаковые параметры: складывание за 14 и раскладывание за 16 секунд на скорости до 50 километров в час и при таком же встречном ветре.
Цвет — один из четырех на выбор: черный (стандартный), красный, синий или черно-серебристый. В остальном кабриолет не будет отличаться от купе. Так, в салоне можно будет найти новую медиасистему, разработанную силами Aston Martin. Колеса — диаметром 21 дюйм. Штатные тормоза — с чугунными роторами. За доплату на машину поставят углеродокерамику, снижающую неподрессоренные массы на 27 килограммов. Публичную премьеру DB12 Volante отпразднует на Monterey Car Week в Калифорнии и до конца года поступит в продажу.