Женевский автосалон возродят в 2024 году

Пандемия коронавируса несколько раз становилась причиной переноса Международного женевского автосалона. Из-за чего был даже поставлен вопрос о закрытии мероприятия насовсем. Стало известно, что в 2024 году мотор-шоу вернётся в исходном формате.

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Женевский автосалон будет проходить в Швейцарии с 26 февраля по 3 марта 2024 года. Отметим, что следующий год является для крупнейшей автовыставки юбилейным - исполнится 100 лет с момента проведения перового мероприятия. Организаторы ожидают, что автосалон примет 10 тысяч журналистов со всего мира и до 300 тысяч посетителей.