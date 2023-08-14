Названы сроки начала продаж седанов Hongqi E001

Модель предложат как в версии с одним мотором и задним приводом, так и с двумя моторами и полным приводом. Запас хода E001 на одном заряде составит от 600 до 800 км. Утверждается, что пятиминутной зарядки хватит для того, чтобы проехать 350 км. Разгон с 0 до 100 км/ч у новинки занимает около четырех секунды.