Jeep отзовет новые внедорожники Wagoneer

Jeep отзовет внедорожники Wagoneer 2022 и 2023 модельного года из-за проблем с аирбэгом. Автопроизводитель признал, что на 44 708 машинах, выпущенных в период с февраля 2021 года по июнь 2022 года, некорректно установлена декоративная панель, что может помешать открыванию боковой шторки безопасности. Аирбэг может заклинить на Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer актуального поколения. С владельцами дефектных внедорожников начнут связываться в сентябре.

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Пресс-служба Jeep подчёркивает, что Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) не известно о пострадавших из-за проблем с боковыми шторками. По оценке автопроизводителя, только у 15 процентов внедорожников действительно неправильно установлена декоративная панель на средней стойке.

Следовательно, бесплатный ремонт потребуется примерно 6,7 тысячи Wagoneer и Grand Wagoneer. На остальных машинах официальные дилеры проверят корректную установку облицовочной панели центральной стойки. Отзывная кампания будет запущена 22 сентября. Представитель Jeep отметил, что дефект не связан с конструкцией автомобиля.