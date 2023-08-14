В Россию привезли "заряженный" седан Chery Arrizo 5 GT

Один из дилеров привез в Россию новый Chery Arrizo 5 GT. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 2 290 000 рублей.

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Chery Arrizo 5 GT имеет отличную от других версий модели внешность - с полностью переделанным передком, венцом которого является решётка радиатора, похожая на "гриль" автомобилей очень известной японской марки. Также дизайнерской и технической реформации подверглись фары и бампер.

Сзади на "горячий" характер седана указывают тонированные фонари и четыре ствола выхлопной системы.

Торпедо получило бескозырьковую цифровую "приборку", которая представляет с мультимедиа единую панель, блок климат-контроля - сенсорный, изменили селектор трансмиссии, оформление дверных карт.