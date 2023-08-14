В Россию привезли "заряженный" седан Chery Arrizo 5 GT

В Россию привезли Chery Arrizo 5 GT. Сколько стоит "заряженный" седан
Один из дилеров привез в Россию новый Chery Arrizo 5 GT. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 2 290 000 рублей.
Chery Arrizo 5 GT имеет отличную от других версий модели внешность - с полностью переделанным передком, венцом которого является решётка радиатора, похожая на "гриль" автомобилей очень известной японской марки. Также дизайнерской и технической реформации подверглись фары и бампер.
Сзади на "горячий" характер седана указывают тонированные фонари и четыре ствола выхлопной системы.
Торпедо получило бескозырьковую цифровую "приборку", которая представляет с мультимедиа единую панель, блок климат-контроля - сенсорный, изменили селектор трансмиссии, оформление дверных карт.
Дилер, который выставил на продажу автомобиль, утверждает, что под капотом Arrizo 5 GT установлен двигатель 1,5 литра турбро, который выдает 147 л.с. и работает в паре с вариатором. Разгон до "сотни" составляет 9,6 секунды.