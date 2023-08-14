АвтоВАЗ перезапустил производство автомобилей Lada Largus

В понедельник, 14 августа, с конвейера АвтоВАЗа начнут сходить первые товарные автомобили семейства Lada Largus. Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока, говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету".

Всего в августе будет выпущено 650 автомобилей Largus различных модификаций - включая несколько десятков машинокомплектов для опытной партии электромобилей Лада e-Largus, которые соберут уже на заводе в Ижевске до конца текущего года.

Выпуск Lada Largus был остановлен прошлым летом.

В дальнейшем АвтоВАЗ перенесет производство модели в Ижевск. Реализация проекта может начаться в сентябре нынешнего года и будут продолжаться 9 месяцев. Следовательно, ижевские "Ларгусы" начнут сходить с конвейера во втором квартале 2024 года.

Напомним, что в Ижевске будет также освоена сборка электрической версии Lada Largus.