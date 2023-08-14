АвтоВАЗ перезапустил производство автомобилей Lada Largus

АвтоВАЗ начал сборку Lada Largus после долгого перерыва
В понедельник, 14 августа, с конвейера АвтоВАЗа начнут сходить первые товарные автомобили семейства Lada Largus. Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока, говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету".
Всего в августе будет выпущено 650 автомобилей Largus различных модификаций - включая несколько десятков машинокомплектов для опытной партии электромобилей Лада e-Largus, которые соберут уже на заводе в Ижевске до конца текущего года.
Выпуск Lada Largus был остановлен прошлым летом.
В дальнейшем АвтоВАЗ перенесет производство модели в Ижевск. Реализация проекта может начаться в сентябре нынешнего года и будут продолжаться 9 месяцев. Следовательно, ижевские "Ларгусы" начнут сходить с конвейера во втором квартале 2024 года.
Напомним, что в Ижевске будет также освоена сборка электрической версии Lada Largus.
Необходимость переноса Lada Largus из Тольятти в Ижевск обусловлена планами АвтоВАЗа по увеличению объемов выпуска других моделей. Так компания собирается максимально нарастить объем выпуска будущих новинок - Lada Iskra и Aura, а также нового кроссовера на платформе Vesta.