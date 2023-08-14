Компания Tesla снизила цены на некоторые версии Model Y в Китае
Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, Tesla в понедельник на своем официальном сайте поделилась сообщением. Согласно нему, с 14 августа компания уменьшит цены в Китае на свой дальнобойный и высокопроизводительный вариант Model Y.
Цены снизились на 14 000 юаней. Теперь начальная цена Model Y Long Range составляет 299 900 юаней, а начальная цена Model Y Performance – 349 900 юаней.
Вероятно, это связано с большими запасами авто на складах, а также плотной конкуренцией. Компания уже несколько раз снижала цены в Китае и на многих других рынках.