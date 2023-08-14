Tesla снизила цены на некоторые версии Model Y

Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС , Tesla в понедельник на своем официальном сайте поделилась сообщением. Согласно нему, с 14 августа компания уменьшит цены в Китае на свой дальнобойный и высокопроизводительный вариант Model Y.

Вероятно, это связано с большими запасами авто на складах, а также плотной конкуренцией. Компания уже несколько раз снижала цены в Китае и на многих других рынках.