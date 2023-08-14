В России подорожали привезенные по параллельному импорту авто

Портал Autonews.ru выяснил, что на фоне падения курса рубля в России подорожали машины, привезенные по параллельному импорту. В частности, цена нового Hyundai Santa Fe выросла с 4,5 миллиона рублей в июне до 4,9 миллиона в августе.

Речь идет об авто с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 лошадиных сил, системой полного привода и автоматической коробкой передач. Autonews.ru отмечает, что чаще всего эти модели Hyundai привозят в Россию из Казахстана.

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Менеджер дилерского центра, где продается Hyundai Santa Fe, рассказал, что спрос на машины заметно вырос в начале лета.

«Те автомобили, что были у нас представлены в июне, уже давно закончились. <…> О дальнейшем ценообразовании говорить пока преждевременно. Все будет зависеть от курса», - подчеркнул он.

Hyundai Bayon, никогда не продававшийся в России официально, также ввозят по параллельному импорту. В начале лета это авто (двигатель объемом 1,4 литра и шестиступенчатая коробка-автомат в комплектации Prime) продавалось в Москве за 2,5 миллиона рублей, а сейчас стоит 2,7 миллиона. При этом в случае оформления кредита и сдачи старой машины в трейд-ин Hyundai Bayon можно приобрести за 2,05 миллиона рублей.

Volkswagen Bora, который в РФ привозят из Китая, в комплектации Elite в июне стоил 2,49 миллиона рублей. В августе эту модель предлагают за 2 560 000 рублей.

Toyota Camry китайской сборки с двигателем 2,5 литра на 200 лошадиных сил и автоматической коробкой передач в июне можно было приобрести за четыре миллиона рублей, в августе - за 4,7 миллиона.

Кроссовер Kia KX3, также привезенный из Китая и оснащенный 1,5-литровым двигателем на 115 лошадиных сил, в апреле стоил 2,8 миллиона рублей, а в августе - 3,2 миллиона. Китайская Mazda CX-4 подорожала с трех миллионов рублей до 3,5 миллиона, а Mitsubishi Xpander, который в 2022-м стоил 2,2 миллиона рублей, в июне 2023-го - 2,9 миллиона, теперь стоит по три миллиона рублей.

Ранее участники российского авторынка предупредили, что с августа 2023 года самые доступные иномарки в РФ подорожают на 122-300 тысяч рублей, а некоторые авто премиум-класса - на 1,235 миллиона рублей. Эксперты связали это с повышением утилизационного сбора.

С 1 августа в РФ вырос утилизационный сбор на легковые авто, грузовики и автобусы. Это коснулось компаний и физлиц, ввозящих транспорт в Россию для перепродажи. Утильсбор вырос в 1,7-3,7 раза в зависимости от вида техники и объема двигателя.