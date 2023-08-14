Опубликован рейтинг самых «умных» автомобилей Китая.

Китайское отделение компании J.D. Power выпустило ежегодное исследование автомобильных марок, которые продают в Китае наиболее технологичные автомобили. Каждой компании присуждается так называемый Tech Experience Index (TXI) — индекс технологичности и инновационности по 1000-балльной шкале. Оценивались топливные и электрические машины массового и премиального сегментов: в общем зачете китайские Li Auto и Xpeng обогнали Mercedes-Benz и BMW, а лучшей среди премиальных оказалась Nio.

© Nio

В исследование приняли участие автовладельцы, которым предложили оценить восемь стандартных и 30 «умных» систем своих машин. Самыми популярными технологиями в 2023 году стали встроенная онлайн-навигация и голосовой ассистент — они есть у каждого второго автомобиля. Также популярность набирает бортовая система связи (встречается в 39 процентов автомобилей) и функция обновления системы «по воздуху» (38 процентов).

В целом оценка по рынку достигла рекордного показателя — 528 баллов против 505 баллов годом ранее. Причем автомобили с ДВС прогрессируют быстрее машин на альтернативных источниках энергии (к таковым относятся гибридны и электрокары): их средние баллы 556 и 519 баллов соответственно, и, по сравнению с показателем 2022 года, разрыв между увеличился на 10 баллов.

Что касается рейтинга по моделям, то в тройку самых передовых марок, выпускающих премиальных автомобили с ДВС, вошли Mercedes-Benz (574 балла), Lincoln (557 баллов) и BMW (545 баллов). Лучшими среди массовых брендов стали китайские Lynk&Co (559 баллов), Tank (545 баллов) и GAC Trumpchi (543 балла). Среди производителей дорогих электрокаров самую высокую оценку получил стартап Nio (629 баллов).